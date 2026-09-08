· Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε συμφωνία... μαμούθ - Η μεγαλύτερη στην ιστορία της Premier League

Οι «κόκκινοι» ετοιμάζονται να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τα εμπορικά τους έσοδα.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε συμφωνία... μαμούθ - Η μεγαλύτερη στην ιστορία της Premier League
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Σε νέα εποχή περνά η φανέλα της Λίβερπουλ, καθώς οι «Reds» ετοιμάζονται να αλλάξουν τον βασικό χορηγό στο μπροστινό μέρος της εμφάνισής τους με μια συμφωνία που ανεβάζει σημαντικά τον πήχη.

Η Turkish Airlines θα πάρει θέση στο μπροστινό μέρος της φανέλας της αγγλικής ομάδας, σε μια συνεργασία πενταετούς διάρκειας που αναμένεται να αποφέρει συνολικά περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ στη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το «Athletic», η ετήσια αξία του deal υπολογίζεται στα 70 εκατ. ευρώ, ποσό που θα το καταστήσει την πιο επικερδή εμπορική συμφωνία στην ιστορία της Premier League που αφορά αποκλειστικά τον κεντρικό χορηγό της φανέλας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και το τέλος της πολυετούς συνεργασίας με τη Standard Chartered. Η τράπεζα βρίσκεται στη φανέλα των «Reds» από το 2010, με την υφιστάμενη συμφωνία να αποφέρει περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον σύλλογο.

Η Λίβερπουλ, πλέον, ετοιμάζεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα εμπορικά της έσοδα, μέσω ενός deal που αποτελεί σημαντικό οικονομικό ορόσημο για τον σύλλογο.

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