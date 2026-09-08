Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ επέστρεψε κι έδειξε αμέσως τι έλειπε από το «τριφύλλι» (vid)

Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να θυμίσει στους φίλους του Παναθηναϊκού τον λόγο για τον οποίο περίμεναν με τόση ανυπομονησία την επιστροφή του. Ο Αζεντίν Ουναΐ πάτησε ξανά το χορτάρι με τα πράσινα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα άφησε ξεκάθαρα τα σημάδια του στο παιχνίδι.

Ο Μαροκινός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε ήδη χτίσει σημαντικό προβάδισμα και είχε ουσιαστικά φέρει το ντέρμπι στα μέτρα του. Δεν μπήκε, όμως, με λογική… διαχείρισης.

Αντιθέτως, από τις πρώτες επαφές του με την μπάλα αναζήτησε χώρο, ζήτησε κατοχή και επιχείρησε να δώσει μεγαλύτερη κάθετη διάσταση στις επιθέσεις. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που προέκυψε από την πρώτη του εμφάνιση.

Ο Ουναΐ προσφέρει στον Παναθηναϊκό έναν διαφορετικό τρόπο να προχωρά την μπάλα. Δεν περιμένει απλώς να βρει την τελική πάσα. Μπορεί να πάρει την κατοχή αρκετά χαμηλά, να κινηθεί με αυτήν στα πόδια και να περάσει ο ίδιος την ομάδα αρκετά μέτρα μπροστά. Οι αριθμοί του στο διάστημα που αγωνίστηκε επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα.

Δεν φοβήθηκε να πάρει ευθύνες

Σε μόλις 31 λεπτά συμμετοχής, ο Ουναΐ πρόλαβε να έχει 38 επαφές με την μπάλα, ενώ στις μεταβιβάσεις του είχε 24 επιτυχημένες προσπάθειες σε 28 συνολικά. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αποτελεσματικότητά του όταν το παιχνίδι μεταφερόταν προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, καθώς ολοκλήρωσε 18 από τις 20 πάσες του στο αντίπαλο μισό.

Δεν ήταν, επομένως, ένας μέσος που μπήκε απλώς για να προσθέσει μία ακόμη επιλογή στην κυκλοφορία. Όποτε βρήκε την ευκαιρία, έψαξε το επόμενο μέτρο. Και το έκανε πολλές φορές με την μπάλα στα πόδια.

Ο Μαροκινός κατέγραψε 20 μεταφορές της μπάλας, διανύοντας συνολικά 212,4 μέτρα, ενώ η μεγαλύτερη απόσταση που κάλυψε σε μία μεταφορά έφτασε τα 35,1 μέτρα. Πρόκειται για ένα στοιχείο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το διαφορετικό χαρακτηριστικό που μπορεί να προσθέσει στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.

Γιατί ο Ουναΐ δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένει από κάποιον συμπαίκτη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Μπορεί να τις δημιουργήσει ο ίδιος.

Όταν βρήκε χώρο, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα

Το δεύτερο στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η συμπεριφορά του στις προσωπικές μονομαχίες.

Ο Ουναΐ επιχείρησε πέντε ντρίμπλες και κατάφερε να ολοκληρώσει τις τέσσερις. Παράλληλα, κέρδισε επτά από τις οκτώ μονομαχίες εδάφους στις οποίες συμμετείχε, ενώ πήρε και τη μοναδική εναέρια μονομαχία του.

Οι αριθμοί αυτοί έχουν σημασία, γιατί δείχνουν έναν ποδοσφαιριστή που δεν απέφυγε τις δύσκολες καταστάσεις. Όταν πήρε την μπάλα με χώρο μπροστά του, προσπάθησε να επιτεθεί στον αντίπαλό του και να προχωρήσει το παιχνίδι.

Ακόμη και τα τρία φάουλ που κέρδισε δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ τις κινήσεις του. Ο Ουναΐ έψαξε συνεχώς το ένας εναντίον ενός και υποχρέωσε τους αντιπάλους του να τον σταματήσουν αντικανονικά σε αρκετές περιπτώσεις.

Δεν έμεινε μακριά από την περιοχή

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι πως η παρουσία του δεν περιορίστηκε στη δημιουργία από τη μεσαία γραμμή.

Ο 26χρονος είχε δύο τελικές προσπάθειες στα λεπτά που αγωνίστηκε και έφτασε σε θέσεις από τις οποίες μπορούσε να απειλήσει. Η επιστροφή του δεν συνοδεύτηκε από γκολ, όμως η επιθετική του διάθεση ήταν εμφανής.

Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός είχε ήδη βρει τις λύσεις που χρειαζόταν για να πάρει το αποτέλεσμα, με τον Ταμπόρδα και τον Τεττέη να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα και τον τελευταίο να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Ο Ουναΐ, όμως, είχε τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του και, κυρίως, η πρώτη ευκαιρία να φανεί στην πράξη τι μπορεί να προσφέρει στο σύνολο. Δεν χρειάστηκε να παίξει ένα ολόκληρο παιχνίδι για να το καταλάβουμε. Το πρώτο δείγμα ήταν αρκετό.

Η ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα, η άνεση στο ένας εναντίον ενός, η διάθεση να ζητήσει κατοχή και η επιθετική του νοοτροπία είναι στοιχεία που μπορούν να δώσουν στον Παναθηναϊκό ακόμη περισσότερες λύσεις όσο ο Ουναΐ θα ανεβάζει ρυθμούς και θα αποκτά μεγαλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα.

Και το σημαντικότερο για το «Τριφύλλι» είναι πως αυτή ήταν απλώς η αρχή. Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του. Τώρα αρχίζει το πραγματικό ενδιαφέρον: να φανεί τι μπορεί να κάνει όταν θα έχει στη διάθεσή του 60, 70 ή 90 λεπτά.