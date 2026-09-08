«Χρυσή Μπάλα»: Με τον Βοζίνια οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο τερματοφύλακα

Έγιναν γνωστά τα ονόματα των τερματοφυλάκων που διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου της περασμένης σεζόν, με τη σχετική διάκριση να απονέμεται στο πλαίσιο της τελετής για τη Χρυσή Μπάλα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Ξεχωριστή θέση στη λίστα έχει ο Βοζίνια, ο οποίος στα 40 του χρόνια αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο έμπειρος γκολκίπερ ξεχώρισε κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Πράσινου Ακρωτηρίου και οι εμφανίσεις του του χάρισαν μία θέση ανάμεσα στους υποψηφίους.

Την ίδια στιγμή, στη δεκάδα βρίσκονται μερικά από τα κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, υποψήφιοι είναι οι Γιασίν Μπουνού, Τιμπό Κουρτουά, Ζοάν Γκαρσία, Γκρέγκορ Κόμπελ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Έντουαρντ Μεντί, Ντέιβιντ Ράγια, Μετβέι Σαφόνοβ και Ουνάι Σιμόν.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι

Γιασίν Μπούνου (Αλ-Αχλί, Εθνική Μαρόκου)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης, Εθνική Βελγίου)

Ζοάν Γκαρσία (Μπαρτσελόνα)

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ)

Εμιλιάνο Μαρτίνεζ (Άστον Βίλα, Εθνική Αργεντινής)

Ντέιβιντ Ράγια (Άρσεναλ)

Ματβέι Σαφόνοβ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Εθνική Ισπανίας)

Βοζίνια (Κόλο-Κόλο, Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου).