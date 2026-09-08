Η ομάδα... έκπληξη που θέλει τον Χάμες Ροντρίγκες

Σε διαπραγματεύσεις με ιταλική ομάδα ο Κολομβιανός αστέρας.

Η ομάδα... έκπληξη που θέλει τον Χάμες Ροντρίγκες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ακόμη απρόσμενη επιλογή φαίνεται πως έχει προκύψει για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος συνεχίζει να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος.

Ο 35χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός παραμένει διαθέσιμος στη μεταγραφική αγορά, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στο MLS, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε απασχολήσει έντονα και την Τσόρουμ του Κυζιρίδη. Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, δεν πήρε επίσημη μορφή.

Πλέον, στο προσκήνιο βρίσκεται ένας διαφορετικός προορισμός. Όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο, ο Χάμες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αβελίνο, η οποία αγωνίζεται στη Serie B της Ιταλίας.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Αλεσάντρο Νέστα, με την Αβελίνο να έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την άνοδο στη Serie A. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι Ιταλοί φέρονται να εξετάζουν την κίνηση-υπερβολή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον σύλλογο: την απόκτηση του Χάμες Ροντρίγκες.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν η φιλόδοξη προσπάθεια της Αβελίνο θα καταλήξει σε συμφωνία με τον άλλοτε μεγάλο αστέρα της εθνικής Κολομβίας.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:00 OPINION

Δεν είναι πια αστείο: Το μπάσκετ κινδυνεύει

15:54 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κοβάσεβιτς

15:43 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Σφυρίζει στην πρεμιέρα ο Βασίλης Φωτιάς

15:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα αδέρφια Δώνη ξανασμίγουν στην Πολωνία

15:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή Μπάλα»: Με τον Βοζίνια οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο τερματοφύλακα

14:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ομάδα... έκπληξη που θέλει τον Χάμες Ροντρίγκες

14:51 SUPER LEAGUE 2

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2

14:35 GREEK BASKET LEAGUE

Στον κόσμο του ο Λιόλιος: «Όλα καλά» με τη διαιτησία, τελεσίγραφο στις ομάδες για τους ορισμούς

14:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: «Γλυκοκοιτάζει» ξανά τον Έντρικ η ιταλική ομάδα

14:16 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ επέστρεψε κι έδειξε αμέσως τι έλειπε από το «τριφύλλι» (vid)

13:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού

13:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Youth League: «Άσφαιρη» η ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ - Ιστορικός βαθμός για την Ένωση (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας