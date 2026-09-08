Η ομάδα... έκπληξη που θέλει τον Χάμες Ροντρίγκες

Μία ακόμη απρόσμενη επιλογή φαίνεται πως έχει προκύψει για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος συνεχίζει να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος.

Ο 35χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός παραμένει διαθέσιμος στη μεταγραφική αγορά, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στο MLS, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε απασχολήσει έντονα και την Τσόρουμ του Κυζιρίδη. Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, δεν πήρε επίσημη μορφή.

Πλέον, στο προσκήνιο βρίσκεται ένας διαφορετικός προορισμός. Όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο, ο Χάμες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αβελίνο, η οποία αγωνίζεται στη Serie B της Ιταλίας.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Αλεσάντρο Νέστα, με την Αβελίνο να έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την άνοδο στη Serie A. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι Ιταλοί φέρονται να εξετάζουν την κίνηση-υπερβολή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον σύλλογο: την απόκτηση του Χάμες Ροντρίγκες.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν η φιλόδοξη προσπάθεια της Αβελίνο θα καταλήξει σε συμφωνία με τον άλλοτε μεγάλο αστέρα της εθνικής Κολομβίας.