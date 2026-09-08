«Χρυσή μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού

Γνωστοί έγιναν οι πέντε προπονητές που θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο του κορυφαίου της σεζόν που ολοκληρώθηκε.

«Χρυσή μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς… Χρυσής μπάλας κινείται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την Equipe να ανακοινώνει σήμερα τους πέντε κορυφαίους τεχνικούς που θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο του καλύτερου για τη σεζόν που πέρασε.

Σε αυτούς βρίσκεται φυσικά ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε με την Παρί Σεν Ζερμέν το Champions League, τη Ligue 1 και το UEFA Super Cup.

Μαζί με τον Λουίς Ενρίκε, ο Μικέλ Αρτέτα, οποίος επανέφερε την Άρσεναλ στην κατάκτηση της Premier League, ενώ την έφτασε και στον τελικό του Champions League, ο Ουνάι Έμερι ο οποίος κατέκτησε το Europa League με την Άστον Βίλα, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε που κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 με την Εθνική Ισπανίας, καθώς και ο Βενσάν Κομπανί ο οποίος κατέκτησε το τρεμπλ στη Γερμανία με Bundesliga, Κύπελλο και Super Cup.

Αναλυτικά οι πέντε υποψήφιοι για κορυφαίο προπονητή της σεζόν 2026:

Λουίς Ενρίκε

Μικέλ Αρτέτα

Λουίς Ντε Λα Φουέντε

Ουνάι Έμερι

Βενσάν Κομπανί

COMMENTS
LATEST NEWS
14:16 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ επέστρεψε κι έδειξε αμέσως τι έλειπε από το «τριφύλλι» (vid)

13:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού

13:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Youth League: «Άσφαιρη» η ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ - Ιστορικός βαθμός για την Ένωση

13:52 MVP

Huawei Watch GT 7 Pro: Όταν το smartwatch σου σταματά να μετράει και αρχίζει να σε καταλαβαίνει

13:42 SUPER LEAGUE

Ντιέγκο Κόστα: «Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα» (vid)

13:37 CHAMPIONS LEAGUE

Νέα αποθέωση για Καρέτσα: Η «Marca» τον συμπεριελάβε σε σπουδαία λίστα ενόψει Champions League

13:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε συμφωνία... μαμούθ - Η μεγαλύτερη στην ιστορία της Premier League

13:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά Ρόδου: Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Πού θα δείτε τους αγώνες

13:14 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: «Απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας»

13:14 MVP

GTA 6: Το Miami θέλει το hype, αλλά όχι να μείνει στην ιστορία ως Vice City

13:05 EUROLEAGUE

Basketnews: «Δεν πήρε 2,6 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός από την Ντουμπάι»

13:00 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Κορυφαίος Ρουμάνος παίκτης για τον Αύγουστο ο Μαρίν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας