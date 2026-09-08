«Χρυσή μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού

Σε ρυθμούς… Χρυσής μπάλας κινείται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την Equipe να ανακοινώνει σήμερα τους πέντε κορυφαίους τεχνικούς που θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο του καλύτερου για τη σεζόν που πέρασε.

Σε αυτούς βρίσκεται φυσικά ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε με την Παρί Σεν Ζερμέν το Champions League, τη Ligue 1 και το UEFA Super Cup.

Μαζί με τον Λουίς Ενρίκε, ο Μικέλ Αρτέτα, οποίος επανέφερε την Άρσεναλ στην κατάκτηση της Premier League, ενώ την έφτασε και στον τελικό του Champions League, ο Ουνάι Έμερι ο οποίος κατέκτησε το Europa League με την Άστον Βίλα, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε που κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 με την Εθνική Ισπανίας, καθώς και ο Βενσάν Κομπανί ο οποίος κατέκτησε το τρεμπλ στη Γερμανία με Bundesliga, Κύπελλο και Super Cup.

Αναλυτικά οι πέντε υποψήφιοι για κορυφαίο προπονητή της σεζόν 2026:

Λουίς Ενρίκε

Μικέλ Αρτέτα

Λουίς Ντε Λα Φουέντε

Ουνάι Έμερι

Βενσάν Κομπανί