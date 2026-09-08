Ντιέγκο Κόστα: «Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα» (vid)

Την πρώτη του επικοινωνία με τον κόσμο του ΠΑΟΚ έκανε ο Ντιέγκο Κόστα, λίγες ώρες μετά την έναρξη της νέας του περιπέτειας με τα «ασπρόμαυρα».

Ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα, πραγματοποιώντας τη Δευτέρα (7/9) την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι. Ο 25χρονος αμυντικός ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού.

Ο ίδιος, πάντως, φρόντισε να στείλει από νωρίς το δικό του μήνυμα στους φίλους του Δικεφάλου. Μέσα από ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, συστήθηκε στους οπαδούς της νέας του ομάδας και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρώτη του παρουσία στην Τούμπα.

«Γεια σας, ονομάζομαι Ντιέγκο Κόστα και ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας, στην Τούμπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.