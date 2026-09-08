Basketnews: «Δεν πήρε 2,6 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός από την Ντουμπάι»

Και εκεί που άπαντες θεωρούσαν πως το σίριαλ Ουόκαπ έφτασε στο τέλος του, μάλλον έχουν κι άλλη επεισόδια ακόμα μπροστά μας.

Τη στιγμή που άπαντες στον Ολυμπιακό πανηγυρίζουν για την πώληση του Τεξανού παίκτη στην ομάδα της Ντουμπάι, αν και οι ίδιοι ξεκαθάριζαν πως περίμεναν τον παίκτη στην προετοιμασία της ομάδας, έρχεται το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Basktnews για να δώσει μια τελείως διαφορετική οπτική στα οικονομικά δεδομένα της πώλησης του αθλητή.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας στη χώρα μας, ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του από την πώληση του Ουόκαπ 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα κάποιοι το πήγαν και μερικά βήματα παραπάνω τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά βγαίνει κερδισμένος με ένα ποσό της τάξεως των 4,5 εκατομμυρίων. Γιατί; Γιατί στα 2,6 προσθέσανε και 800 χιλιάρικα για μανατζερικά, αλλά και το 1,1 εκατομμύριο του συμβολαίου που είχε ο Ουόκαπ.

Όλο αυτό το αφήγημα, όμως, μάλλον πάει περίπατο, μιας και το εν λόγω δημοσίευμα κάνει λόγο για μια τελείως διαφορετική οικονομική συμφωνία.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το buy out που πλήρωσε η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό είναι στα 1,55 εκατομμύρια ευρώ. Προσθέτει δε ότι το μισό ποσό από την αποζημίωση στον Ολυμπιακό, το βάζει ο ίδιος ο Τόμας Ουόκαπ.

Οι… αντιφάσεις όμως δε σταματούν εδώ αλλά συνεχίζονται αναφορικά και με το συμβόλαιο του παίκτη. Τη στιγμή που στην Ελλάδα έχει γίνει σημαία το κλειστό τριετές που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια («όνειρο ζωής του παίκτη» όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς), το ρεπορτάζ του Basketnews κάνει λόγο για ετήσιες απολαβές που ξεπερνάνε στο ελάχιστο τα 2 εκατομμύρια.