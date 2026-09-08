ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρο» τοπίο η Allwyn Arena - 30 χιλιάδες σημαίες για την επιστροφή στα... αστέρια

Σε ρυθμούς Champions League κινείται η Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ΑΕΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει σε αγώνα της τελικής φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποδεχόμενη τη ΛΑΣΚ.

Η Ένωση θέλει να συνδυάσει την επιστροφή της στη μεγάλη σκηνή με μια ξεχωριστή βραδιά στην Allwyn Arena, όπου οι εξέδρες αναμένεται να αποκτήσουν ακόμη πιο εντυπωσιακή εικόνα.

Συγκεκριμένα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έχει φροντίσει ώστε στις θέσεις των φίλων της ομάδας να βρίσκονται 30.000 επετειακές σημαίες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό πριν από τη σέντρα.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ καλούνται ουσιαστικά να αποτελέσουν μέρος του εορταστικού σκηνικού για τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας στην τελική φάση του Champions League, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά.