ΑΕΚ: Κορυφαίος Ρουμάνος παίκτης για τον Αύγουστο ο Μαρίν
Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχτηκε καλύτερος Ρουμάνος παίκτης για τον μήνα Αύγουστο.
Το ιδανικό ξεκίνημα του Ραζβάν Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητο στην πατρίδα του, με τον διεθνή μέσο να λαμβάνει μια σημαντική προσωπική διάκριση.
Ο 30χρονος χαφ αναδείχθηκε κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον μήνα Αύγουστο, μέσα από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή Tricolorii της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.
Ο Μαρίν ήταν από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης στο ξεκίνημα της σεζόν, καταγράφοντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ μέσα στον μήνα. Η αγωνιστική του παρουσία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ΑΕΚ προς την πρόκριση στη League Phase του Champions League
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