ΑΕΚ: Κορυφαίος Ρουμάνος παίκτης για τον Αύγουστο ο Μαρίν

Το ιδανικό ξεκίνημα του Ραζβάν Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητο στην πατρίδα του, με τον διεθνή μέσο να λαμβάνει μια σημαντική προσωπική διάκριση.

Ο 30χρονος χαφ αναδείχθηκε κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον μήνα Αύγουστο, μέσα από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή Tricolorii της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

Ο Μαρίν ήταν από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης στο ξεκίνημα της σεζόν, καταγράφοντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ μέσα στον μήνα. Η αγωνιστική του παρουσία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ΑΕΚ προς την πρόκριση στη League Phase του Champions League