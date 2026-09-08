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ΑΕΚ: Κορυφαίος Ρουμάνος παίκτης για τον Αύγουστο ο Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχτηκε καλύτερος Ρουμάνος παίκτης για τον μήνα Αύγουστο.

ΑΕΚ: Κορυφαίος Ρουμάνος παίκτης για τον Αύγουστο ο Μαρίν
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Το ιδανικό ξεκίνημα του Ραζβάν Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητο στην πατρίδα του, με τον διεθνή μέσο να λαμβάνει μια σημαντική προσωπική διάκριση.

Ο 30χρονος χαφ αναδείχθηκε κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον μήνα Αύγουστο, μέσα από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή Tricolorii της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

Ο Μαρίν ήταν από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης στο ξεκίνημα της σεζόν, καταγράφοντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ μέσα στον μήνα. Η αγωνιστική του παρουσία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ΑΕΚ προς την πρόκριση στη League Phase του Champions League

https://www.instagram.com/p/DdBM8w-HE9s/
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