ΠΑΟΚ: «Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αποτελεί την επιλογή του ΠΑΟΚ για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο 29χρονος Κροάτης μέσος έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 11:00, προερχόμενος από το Ζάγκρεμπ. Μαζί του ταξίδεψαν η σύζυγός του και ο εκπρόσωπός του, ενώ εκ μέρους του ΠΑΟΚ τον υποδέχθηκε ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης.

Ο Γιάκιτς αναμένεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα μέχρι το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με τη συμφωνία να προβλέπει τον δανεισμό του από την Άουγκσμπουργκ. Στη συμφωνία υπάρχει και προαιρετική οψιόν αγοράς, ενώ ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει περίπου 500.000 ευρώ για τον δανεισμό του.

Καθώς απομένουν ακόμη τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης, ο διεθνής Κροάτης απέφυγε να κάνει δηλώσεις κατά την άφιξή του.

Το επόμενο βήμα είναι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές των συμβολαίων και η επίσημη παρουσίασή του από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.