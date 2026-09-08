ΑΕΚ-ΛΑΣΚ: Ο εξαιρετικά αμφίβολος Στρακόσα και τα ερωτηματικά του Νίκολιτς

Από τη στιγμή που η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Champions League, πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον «Δικέφαλο».

Απόψε, στην Allwyn Arena η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται τη Λασκ και θέλει να μπει με το δεξί στον θεσμό και να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, παίρνοντας τους τρεις πρώτους βαθμούς.

Το έργο της ΑΕΚ, όμως, μόνο εύκολο δε θα είναι μιας η Λασκ έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κάνει τη ζημιά.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν πολύ καλά και τη σημασία αλλά και τις δυσκολίες της αναμέτρησης, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει ξεκαθαρίσει στους παίκτες του πως πρέπει να αφήσουν πίσω τους ότι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα και να αφοσιωθούν αποκλειστικά και μόνο στη μεγάλη αποψινή αναμέτρηση.

Το πλάνο του Νίκολιτς

Το βασικό πρόβλημα για την ΑΕΚ ξεκινάει από τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Θωμάς Στρακόσα δεν πήρε μέρος στη χθεσινή, τελευταία, προπόνηση της ομάδας και η παρουσία του στον αποψινό αγώνα είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Έτσι, η ενδεκάδα αναμένεται να ξεκινήσει από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που εκτός απροόπτου, θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα η τετράδα Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πήλιος, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ενώ στον άξονα ο Μαρίν έχει φανέλα βασικού με τον Βιτάλις να αναμένεται να είναι δίπλα του, αλλά και τον Κάιρινεν να «παλεύει» για μια θέση.

Ο Μάγερ θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, ενώ ο Κοϊτά έχει προβάδισμα για να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα στα αριστερά αντί του Γκατσίνοβιτς. Μπροστά, όλα δείχνουν ότι ο Νίκολιτς θα εμπιστευτεί ξανά το «βαρύ πυροβολικό» του, με Βάργκα και Γιόβιτς να συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του για τη League Phase και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις και Μπάμπη Λυκογιάννη, που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα.