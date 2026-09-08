ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Πρεμιέρα στα «αστέρια» για το… όνειρο στο Champions League

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία, η ΑΕΚ επιστρέφει στα «αστέρια», μια και το απόγευμα της Τρίτης (08/09) στις 19:45 υποδέχεται την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και την «Allwyn Arena». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στην ανανεωμένη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με στόχο την πρώτη της νίκη έπειτα από 19 χρόνια στο Champions League.

Τότε, αντίπαλος ήταν η Μίλαν και ο… τόπος του «εγκλήματος» το ΟΑΚΑ. Τώρα, η… δράση μεταφέρεται λίγα χιλιόμετρα πιο δίπλα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που… χτυπά η «καρδιά» της ΑΕΚ. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, άπαντες στην Ένωση βρίσκονται ήδη στα… αστέρια. Όμως, το έργο τους μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η ΛΑΣΚ μπορεί να είναι η θεωρητικά πιο αδύνατη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο «Δικέφαλος» στην πορεία του στην League Phase, ωστόσο, πρόκειται για μία ομάδα που έχει δείξει πως μπορεί να κάνει τη ζημιά απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Άλλωστε, την προηγούμενη σεζόν έσπασε το… δίπολο Σάλτσμπουργκ και Στουρμ στην Αυστρία, πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της και μάλιστα μετέχει στο Champions League έπειτα από μία τρομερή ανατροπή κόντρα στην Σέλτικ.

Ερωτηματικό ο Στρακόσα

Μ’ ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (07/09) η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς. Ο Φώτης Στρακόσα δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στην πρεμιέρα των «αστεριών» να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Σε περίπτωση που ο διεθνής Αλβανός πορτιέρο δεν καταφέρει να δώσει το «παρών», τότε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Από εκεί και πέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα.

«Σφυρίζει» ο Γκοντίνιο

Ο Λουίς Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση ΑΕΚ - ΛΑΣΚ. Ο 39χρονος Πορτογάλος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους Πέδρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στην αίθουσα του VAR θα καθίσουν οι Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Η σέντρα και η ώρα του αγώνα

Το παιχνίδι στην «Allwyn Arena» έχει οριστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Τρίτης (08/09) στις 19:45. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το MAGENTA Sport 2HD (πρώην Cosmote Sport 2HD).