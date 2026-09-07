ΠΑΟΚ: Οι λεπτομέρειες του «deal» με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς, σύμφωνα με τους Γερμανούς

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να λογίζεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δίνει τα χέρια με την Άουγκσμπουργκ και να περιμένει αύριο (08/09) τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές.

Η γερμανική «Βild» με δημοσίευμά της αναφέρει πως η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προβλέπει μονοετή δανεισμό του παίκτη στους «ασπρόμαυρους», ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θελήσει να διατηρήσει τον Γιάκιτς στις τάξεις του.

Το κόστος του «ενοικίου» ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, με τον 29χρονο να ενισχύει σημαντικά τον άξονα του Αλέσιο Λίσι, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που είχε προκύψει στο ρόστερ.

Συνολικά, ο Γιάκιτς έχει καταγράψει 125 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, ενώ την περυσινή σεζόν υπήρξε συμπαίκτης με τον Δημήτρη Γιαννούλη στην Άουγκσμπουργκ, αγωνιζόμενος σε 28 παιχνίδια με δύο γκολ και μία ασίστ σε 1.834' αγωνιστικά λεπτά.