Ολυμπιακός: Εκτός με θλάση ο Πιρόλα - Τα δεδομένα για Γιαγκελόνια

Ο Ιταλός αμυντικός αναγκάστηκε να… εγκαταλείψει λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μια και ένιωσε μία ενόχληση και ο Νταβίντ Κάρμο πήρε τη θέση του.

Αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, ο Λορένζο Πιρόλα υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, ούτως ώστε να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο διεθνής άσος έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού.

Αυτό σημαίνει πως ο Ιταλός άσος δεν θα είναι στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς του Σαββάτου (12/09) με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, από τη στιγμή που η θλάση είναι ελαφριάς μορφής, ο Λορένζο Πιρόλα κάνει αγώνα… δρόμου για να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League με την Γιαγκελόνια, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο φαληρικό γήπεδο.