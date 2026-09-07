· Κηφισιά · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

«Στροφή» στην Κηφισιά για τον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» με απογευματινή προπόνηση να ξεκινάει την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο.

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δίχως να πάρει... ανάσα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (07/09) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του για την επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά (10/09, 21:15), αφήνοντας πίσω του τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χώρισε τους ποδοσφαιριστές του σε δύο γκρουπ, προσαρμόζοντας την επιβάρυνση ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον «Δικέφαλο».

Συγκεκριμένα, όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στον ΠΑΟΚ ακολούθησαν εξειδικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για να αποφορτιστούν, ενώ από την άλλη, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν εντατικά σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τελειώματα φάσεων, με το πρόγραμμα του Δανού να ολοκληρώνεται με οικογενειακό διπλό σε μικρούς χώρους.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:15 SUPER LEAGUE

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

23:06 SUPER LEAGUE

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

22:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπετσίροβιτς: «Dream Team ο Παναθηναϊκός, μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

22:36 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός με θλάση ο Πιρόλα - Τα δεδομένα για Γιαγκελόνια

22:32 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης

22:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

22:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

21:36 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!

21:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία

21:17 SUPER LEAGUE

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

20:51 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στο πρωτάθλημα (vid)

20:32 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας