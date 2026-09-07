Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

Δίχως να πάρει... ανάσα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (07/09) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του για την επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά (10/09, 21:15), αφήνοντας πίσω του τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χώρισε τους ποδοσφαιριστές του σε δύο γκρουπ, προσαρμόζοντας την επιβάρυνση ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον «Δικέφαλο».

Συγκεκριμένα, όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στον ΠΑΟΚ ακολούθησαν εξειδικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για να αποφορτιστούν, ενώ από την άλλη, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν εντατικά σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τελειώματα φάσεων, με το πρόγραμμα του Δανού να ολοκληρώνεται με οικογενειακό διπλό σε μικρούς χώρους.