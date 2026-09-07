Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League πήρε ο Ηρακλής, μετά το 2-0 στην Τρίπολη, τη στιγμή που ο Αστέρας έμεινε χωρίς βαθμό στις πρώτες 3 αγωνιστικές. 

Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός
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Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» ολοκληρώθηκε η δράση στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Αστέρας AKTOR υποδέχθηκε τον Ηρακλή, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το πρώτο «τρίποντο» μετά την επιστροφή τους στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία.

Ο «Γηραιός» επικράτησε 2-0 και έφτασε τους 4 βαθμούς, με αποτέλεσμα να… φιγουράρει στην 8η θέση. Αντίθετα, ο Αστέρας έμεινε στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας, αφού μαζί με τον Λεβαδειακό είναι οι δύο ομάδες χωρίς βαθμολογική συγκομιδή.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ - Άρης 5-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής 0-2

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

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Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

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