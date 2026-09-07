Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League πήρε ο Ηρακλής, μετά το 2-0 στην Τρίπολη, τη στιγμή που ο Αστέρας έμεινε χωρίς βαθμό στις πρώτες 3 αγωνιστικές.
Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» ολοκληρώθηκε η δράση στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Αστέρας AKTOR υποδέχθηκε τον Ηρακλή, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το πρώτο «τρίποντο» μετά την επιστροφή τους στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία.
Ο «Γηραιός» επικράτησε 2-0 και έφτασε τους 4 βαθμούς, με αποτέλεσμα να… φιγουράρει στην 8η θέση. Αντίθετα, ο Αστέρας έμεινε στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας, αφού μαζί με τον Λεβαδειακό είναι οι δύο ομάδες χωρίς βαθμολογική συγκομιδή.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1
ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου
Αστέρας AKTOR - Ηρακλής 0-2