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ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Οι ατάκες Λιούμπιτσιτς στην επιστροφή του - «Να πάρουμε τη νίκη»

Χαρούμενος για την επιστροφή του αλλά έτοιμος να παλέψει για την ομάδα του εμφανίστηκε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς πριν το ΑΕΚ - ΛΑΣΚ.

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Οι ατάκες Λιούμπιτσιτς στην επιστροφή του - «Να πάρουμε τη νίκη»
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Ο Κροάτης μέσος αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στην αυστριακή ομάδα. Μάλιστα, ο διεθνής άσος έδωσε το «παρών» στην συνέντευξη Τύπου πριν το ΑΕΚ - ΛΑΣΚ και στάθηκε στην επιστροφή του και τον στόχο που έχει ο σύλλογός του.

Συγκεκριμένα, ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς μίλησε για:

Την επιστροφή του σε γνώριμα μέρη: «Είδα οικεία πρόσωπα. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι αύριο. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι πειθαρχημένη ομάδα, πήρε τον τίτλο πέρυσι, είναι δίκαια στο Champions League, έχει εμπειρία και τη σεβόμαστε. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Τα συναισθήματά του: «Φυσικά υπάρχουν συναισθήματα. Θέλω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό. Το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ».

Την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σχέση και εκείνη με τη Σέλτικ στη Γλασκώβη: «Εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή. Η ατμόσφαιρα μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Σεβόμαστε την ΑΕΚ και είμαστε επικεντρωμένοι στο ματς. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι, συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας».

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