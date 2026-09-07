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Μουζακίτης: «Ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης - Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Χαλ έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας.

Μουζακίτης: «Ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης - Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο»
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Συγκεκριμένα, μετά τον Κωνσταντή Τζολάκη, παίκτης της Χαλ Σίτι έγινε και ο Χρήστος Μουζακίτης, σμίγοντας έτσι ξανά με τον Έλληνα γκολκίπερ μετά την κοινή τους θητεία στον Ολυμπιακό.

Ο 19χρονος άσος παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας, εξηγώντας τους λόγους που τον έκαναν να πει το «ναι» στους «tigers», ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στον Τζολάκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μουζακίτη:

Για τον Κωνσταντή Τζολάκη: “Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του”.

Για τους φιλάθλους που δεν σε έχουν δει να αγωνίζεσαι μπορείς να σε περιγράψεις ως παίκτης: “Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο”.

Για το αν είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί τους συμπαίκτες του για μία θέση στη μεσαία γραμμή: “Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος”.

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