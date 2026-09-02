Ολυμπιακός: Επίσημα στη Χαλ ο Μουζακίτης – Η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας

Το νέο βήμα στην καριέρα του Χρήστου Μουζακίτη πήρε επίσημη μορφή, καθώς η Χαλ επισημοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/9) την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να εισπράξουν 15 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του 19χρονου μέσου. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού κάνει το βήμα προς το κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας.

Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, τρεις ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα «σπλάχνα» των Πειραιωτών αγωνίζονται σε ομάδες της Premier League. Εκτός από τον Μουζακίτη, στη Χαλ βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ στη Μπράιτον αγωνίζεται ο Μπάμπης Κωστούλας.

https://www.instagram.com/p/Dcww-YeCj2g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην περίπτωση του Μουζακίτη, οι εξελίξεις κινήθηκαν σχετικά γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μέσος είχε εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η πρόταση της Χαλ του έδωσε αυτή τη δυνατότητα κι ο 19χρονος είπε το «ναι».

Την Τρίτη βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, όπου αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών, με τον Μουζακίτη να προλαβαίνει την προθεσμία για το μεταγραφικό παράθυρο της Αγγλίας.

Ο Μουζακίδης, από την πλευρά του τόνισε στο πρώτο μήνυμα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του: «Γειά σας! Είμαι ο Χρήστος Μουζακίτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με την ομάδα σας και ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας! Πάμε Τίγρεις!».

https://www.instagram.com/reel/DcwyLT3AgrC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανακοίνωση της Χαλ

«Η Χαλ Σίτι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα μέσου Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού που δεν έγινε γνωστό. Ο ταλαντούχος 19χρονος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2031, αποτελώντας την 18η και τελευταία μεταγραφή των «Τίγρεων» στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Μουζακίτης, ο οποίος έχει ήδη 11 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, γεννήθηκε στην Αθήνα και κατέγραψε 3 γκολ και 7 ασίστ σε 78 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, στον οποίο εντάχθηκε σε ηλικία μόλις επτά ετών. Αναδείχθηκε Καλύτερος Νεαρός Παίκτης της Super League Ελλάδας για τη σεζόν 2024/25, μετά από μια εξαιρετική χρονιά που αποτέλεσε το μεγάλο του ξεπέταγμα, ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε και στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν.

Πραγματοποίησε 36 συμμετοχές, βοηθώντας τους «Ερυθρόλευκους» να κατακτήσουν το νταμπλ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ακολούθησε και η κατάκτηση του Ελληνικού Super Cup του 2025. Ο κεντρικός μέσος συνέχισε να εντυπωσιάζει και την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 39 συμμετοχές και αγωνιζόμενος και στα 10 παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League. Την προηγούμενη σεζόν είχε επίσης αγωνιστεί εννέα φορές στο Europa League.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη με 2-0 επί της Φινλανδίας για το Nations League, τον Νοέμβριο του 2024. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε τρεις αναμετρήσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και, πιο πρόσφατα, στα φιλικά παιχνίδια της Ελλάδας τον Ιούνιο. Καλώς ήρθες, Χρήστο!»