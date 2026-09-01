Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον Νουανέρι ως αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας διεθνής είχε μάλιστα καταφέρει να ανοίξει λογαριασμό με τη νέα του ομάδα, σκοράροντας απέναντι στο Αμβούργο λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ωστόσο, στις αρχές του δεύτερου μέρους αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τα δυσάρεστα νέα, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε την Ντόρτμουντ να κινηθεί άμεσα στην αγορά, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην επιθετική της γραμμή.

Η επιλογή των Βεστφαλών ήταν ο Ίθαν Νουανέρι, με τη γερμανική ομάδα να έρχεται σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον δανεισμό του 19χρονου Άγγλου εξτρέμ. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε επίσημα το βράδυ της Τρίτης (01/09), με τον νεαρό άσο να παραμένει στη Ντόρτμουντ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Νουανέρι ξεκίνησε την περσινή σεζόν στην Άρσεναλ, ενώ στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Μαρσέιγ. Συνολικά κατέγραψε 23 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.