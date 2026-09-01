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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η ΛΑΣΚ επικράτησε 3-1 της Βόλφσμπεργκερ μία εβδομάδα πριν από την Ένωση

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η ΛΑΣΚ, μία εβδομάδα πριν από την αναμέτρησή της με την ΑΕΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με την αυστριακή ομάδα να επικρατεί 3-1 εκτός έδρας της Βόλφσμπεργκερ.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η ΛΑΣΚ επικράτησε 3-1 της Βόλφσμπεργκερ μία εβδομάδα πριν από την Ένωση
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Η ΛΑΣΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην αυστριακή Bundesliga, πανηγυρίζοντας ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ σε εξ αναβολής αναμέτρηση.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς, καθώς ο Μπέχουνεκ αποβλήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό, δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν άμεσα την υπεροχή τους.

Μάλιστα, η Βόλφσμπεργκερ ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα στο 34ο λεπτό, όταν ο Βόλμουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ΛΑΣΚ, ωστόσο, αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση. Ο Μπουγιάμπα ισοφάρισε στο 54', ενώ ο Μποχάρντε ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 66', διαμορφώνοντας το 1-2.

Το τελικό 1-3 διαμόρφωσε ο Σοπφ στο 84ο λεπτό, «σφραγίζοντας» τη σημαντική εκτός έδρας νίκη για τη ΛΑΣΚ.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ έχει πλέον μπροστά της μία ακόμη αγωνιστική υποχρέωση πριν από το ταξίδι στην Ελλάδα. Το Σάββατο (05/09) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ντόιτσλαντσμπεργκ για το Κύπελλο Αυστρίας.

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