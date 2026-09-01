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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Κόμο ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόιζε Κιν

Η Κόμο ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόιζε Κιν από τη Φιορεντίνα, με τον Ιταλό επιθετικό να μετακομίζει στη Λομβαρδία ως δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Κόμο ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόιζε Κιν
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Κάτοικος Λομβαρδίας για τη σεζόν 2026/27 είναι πλέον και επίσημα ο Μόιζε Κιν, με την Κόμο να ανακοινώνει την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού.

Ο 26χρονος στράικερ μετακομίζει από τη Φιορεντίνα στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Κόμο προσθέτει σημαντική ποιότητα και εμπειρία στην επιθετική της γραμμή, ενόψει και της συμμετοχής της στη League Phase του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Ο Κιν διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Γιουβέντους, Έβερτον, Παρί Σεν Ζερμέν και Ελλάς Βερόνα. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τη Φιορεντίνα, καταγράφοντας 26 συμμετοχές.

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