Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε 15-5 από τη Σερβία και έμεινε εκτός ημιτελικών στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σερβίας στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, γνωρίζοντας την ήττα με 15-5 και μένοντας εκτός ημιτελικών και της διεκδίκησης ενός μεταλλίου.

Η Σερβία μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 5-0. Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 5-2, όμως οι Σέρβοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 9-3.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος, με τη Σερβία να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και να φτάνει ακόμη και στο +9 (12-3), πριν διαμορφωθεί το τελικό 15-5.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο αγωνίζεται στη διοργάνωση με αρκετά νέα πρόσωπα, θα συνεχίσει την προσπάθειά του για τις θέσεις 5-8. Η επόμενη αναμέτρηση της Ελλάδας είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (02/09, 14:00), με τον αντίπαλο να αναμένεται να γίνει γνωστός.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Σλοβενίας με 23-5, κατέκτησε την πρώτη θέση και μαζί με τη Σερβία εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-4, 1-3, 1-3.

Ελλάδα (Τάσος Σχίζας): Μητράκης, Λυκούδης, Νικολαϊδης, Καρατζάς, Μητράκης, Λασκαρίδης 1, Μπιτσάκος, Μπιτσάκος, Καστρινάκης, Πούρος 3, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Ανδρεάδης, Ζουζούνης.

Σερβία ( Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Μίσοβιτς, Πγιέβαντσιτς, Στανόγεβιτς 2, Ουρόσεβιτς 2, Τιρτόβιτς 1, Μιλόγεβιτς, Βούτσινιτς 2, Ντιμιτρίγεβιτς 1, Μπόζοβιτς, Μαρτίνοβιτς 5, Γκαβρίλοβιτς 2, Γκλούσατς, Τσόνκιτς.