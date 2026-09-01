Μπασκετικό camp στην Αθήνα διοργανώνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Μια ξεχωριστή μπασκετική εμπειρία για νεαρούς αθλητές έρχεται στην Αθήνα, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να διοργανώνει το δικό του camp στις εγκαταστάσεις του T-Center.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού θα υποδεχθεί αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13 έως 18 ετών, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο αγωνιστικό επίπεδο και θέλουν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους.

Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις:

«Ευρώπη, με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι το "Nigel Hayes-Davis Camp" έρχεται στην Αθήνα.

Το camp απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13–18 ετών. Παρακαλούμε να εγγραφούν μόνο παίκτες και παίκτριες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο και είναι πραγματικά σοβαροί με το μπάσκετ, καθώς το camp θα περιλαμβάνει προπονήσεις υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες ασκήσεις, γνώσεις και καθοδήγηση.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα σε όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό μην το χάσετε! Σύνδεσμος εγγραφής στο bio».