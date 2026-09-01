Η Μάντσεστερ Σίτι έριξε τη «βόμβα» με Έντσο Φερνάντες

Μια ανάσα από την μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ο Έντσο Φερνάντες, καθώς οι «πολίτες» φέρεται να έδωσαν τα χέρια με την Τσέλσι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η Σίτι χρειάστηκε να καταβάλει 125 εκατομμύρια λίρες, περίπου 145,9 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσουν τον Αργεντινό μέσο.

Ο 25χρονος χαφ αγωνιζόταν στην Τσέλσι από τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας καταγράψει 170 συμμετοχές, 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.