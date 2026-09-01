Η Μάντσεστερ Σίτι έριξε τη «βόμβα» με Έντσο Φερνάντες
Η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 145,9 εκατ. ευρώ.
Μια ανάσα από την μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ο Έντσο Φερνάντες, καθώς οι «πολίτες» φέρεται να έδωσαν τα χέρια με την Τσέλσι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η Σίτι χρειάστηκε να καταβάλει 125 εκατομμύρια λίρες, περίπου 145,9 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσουν τον Αργεντινό μέσο.
Ο 25χρονος χαφ αγωνιζόταν στην Τσέλσι από τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας καταγράψει 170 συμμετοχές, 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
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