Ναζ Μήτρου-Λονγκ: «Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο, κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ συστήθηκε στους φίλους του ΠΑΟΚ μέσα από τη στήλη «Meet the Player» της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, μιλώντας για την αγάπη του για το μπάσκετ, την οικογένειά του, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει με τη νέα του ομάδα.

Ο 27χρονος γκαρντ αναφέρθηκε αρχικά στα παιδικά του χρόνια και στο πώς το μπάσκετ μπήκε από νωρίς στη ζωή του, έχοντας ως πρότυπα τους θείους και τα μεγαλύτερα αδέρφια του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις πρώτες του εντυπώσεις από το νέο του περιβάλλον, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα.

Όσα είπε ο Μήτρου-Λονγκ:

«Από πολύ μικρός, συνήθιζα να βλέπω τους θείους μου και τα μεγαλύτερα αδέρφια μου να παίζουν. Είχαμε πάντα μια μπασκέτα στο σπίτι και παίζαμε στο υπόγειο. Ήταν αυτά τα κλασικά, ανταγωνιστικά παιχνίδια που γίνονταν σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι μας. Έτσι, αγάπησα το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία».

​Τι σου αρέσει περισσότερο παίζοντας μπάσκετ;

«Προσπαθώ απλώς να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου και να αφήνω τα συναισθήματά μου να εκφράζονται. Στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι ο στόχος κάθε άνδρα, κάθε γυναίκας, κάθε ανθρώπου στη ζωή είναι να βλέπει τη δουλειά του να αποδίδει. Και νιώθω ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά στο μπάσκετ, αλλά ακόμη κι όταν δεν πάνε καλά, πάντα έχει κάτι να σου διδάξει. Και συνεχίζεις να σηκώνεσαι κάθε μέρα και να δίνεις τα πάντα σε αυτό που αγαπάς. Οπότε, το μπάσκετ είναι αυτό που είμαι. Το μπάσκετ ήταν πάντα κομμάτι του εαυτού μου και αγαπώ τα πάντα σε αυτό».

Έχεις ασχοληθεί με κάποιο άλλο άθλημα εκτός από το μπάσκετ;

​«Μεγαλώνοντας, πριν αφοσιωθώ πραγματικά στο μπάσκετ, ασχολούμουν με την πυγμαχία. Ο πατέρας μου ήταν διεθνής αθλητής του kickboxing και ήταν κάτι που υπήρχε έντονα στην οικογένειά μας. Το παίρναμε πολύ σοβαρά. Κάποια στιγμή έφτασα σε ένα σταυροδρόμι, όπου ο πατέρας μου είπε ότι έπρεπε να επιλέξω. Και τελικά επέλεξα το μπάσκετ. Παρόλα αυτά, στο σχολείο ασχολήθηκα με διάφορα αθλήματα: βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, με τα πάντα, ώστε να είμαι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος αθλητής. Αλλά τελικά ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στο μπάσκετ».

​Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από την ομάδα;

«Είναι πραγματικά κάτι αναζωογονητικό, ειδικά από τη στιγμή που πρόκειται για ένα νέο πρότζεκτ. Ξέρω ότι ο σύλλογος, από πάνω μέχρι κάτω, έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα με στόχο να φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και είναι πραγματικά σπάνιο να βλέπεις ένα γκρουπ σαν αυτό να δένει τόσο καλά, τόσο σε επίπεδο προσωπικοτήτων όσο και σε επίπεδο δουλειάς. Μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε μια ομάδα παικτών που παραμένουν προσγειωμένοι. Όλοι έχουν ως βασικό κίνητρο να γίνονται καλύτεροι. Τα παιδιά που επέστρεψαν από την περσινή χρονιά, χωρίς να έχουν πετύχει απόλυτα τον στόχο τους, φαίνεται ότι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να φέρουν τίτλους εδώ. Και πιστεύω ότι οι νέοι παίκτες, μαζί κι εγώ, ήρθαμε και πιστέψαμε πραγματικά σε αυτή την ιδέα: να φέρουμε τίτλους σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον σύλλογο».

​Πώς είναι η συνεργασία με τον κόουτς Τρινκιέρι;

​«Μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά. Είναι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένα στάνταρ. Από την πρώτη κιόλας μέρα είναι απόλυτα συνεπής σε αυτό που είναι, στις πεποιθήσεις του και στη φιλοσοφία του. Οπότε πιστεύω ότι όταν βρίσκεσαι υπό την καθοδήγηση ενός ηγέτη που είναι συνεπής και ο ίδιος αποτελεί παράδειγμα για αυτά που ζητάει από τους άλλους, είναι εύκολο να τον σέβεσαι και να δουλεύεις σκληρά γι’ αυτόν. Έχει υψηλά στάνταρ και προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτά, γιατί θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές».

​Αν δεν ήσουν μπασκετμπολίστας, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις;

«Αγαπώ πραγματικά το φαγητό. Αγαπώ πραγματικά και τη μουσική. Αλλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είμαι ένας απλός άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος της οικογένειας και απλώς αγαπώ το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα ασχολούμουν με το scouting, αν θα γινόμουν προπονητής ή ίσως ατζέντης. Αλλά θα ήθελα να κάνω κάτι που θα με κρατούσε κοντά στο άθλημα, να βλέπω μπάσκετ, να αποτελώ μέρος του παιχνιδιού. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μου δίνει χαρά. Οπότε αυτή είναι η επαγγελματική πορεία που έχω επιλέξει και την αγαπώ».

​Έχεις κάποιο κρυφό ταλέντο;

«Ένα κρυφό ταλέντο; Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να κάνετε αυτή την ερώτηση στη γυναίκα μου. Για να σκεφτώ… Θα έλεγα ότι έχω καλό γούστο στη μουσική. Έχω αρκετά ποικίλο μουσικό γούστο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να δημιουργήσω μουσική ο ίδιος. Ένα κρυφό ταλέντο… Δεν ξέρω. Φτιάχνω ένα πάρα πολύ καλό σάντουιτς με αυγό το πρωί, θα έλεγα αυτό!»