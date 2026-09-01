Βόλος - Καλαμάτα 2-2: Χορταστική πρεμιέρα χωρίς νικητή

Βόλος και Καλαμάτα είχαν από ένα ημίχρονο, με τη «Μαύρη Θύελλα» να προηγείται 0-2, αλλά τους γηπεδούχους να επιστρέφουν για το τελικό 2-2, στο πρώτο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Βόλος - Καλαμάτα 2-2: Χορταστική πρεμιέρα χωρίς νικητή
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Τρομερό ματς έγινε στο Πανθεσσαλικό, όπου Βόλος και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2, στην πρεμιέρα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Καλαμάτα ήταν κυριαρχική στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 0-2, χάρη στα γκολ των Μπολίβαρ (26’) και Μπονέτο (38’).

Ο Βόλος ανέβασε... στροφές στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με το πλασέ του Ουρτάδο (74’) και το εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Γκονζάλες (83’).

Κίτρινες: 45’ Μπαρέ, 50’ Ελ Σαουμπί, 51’ Κάργας, 77’ Λυκουρίνος - 15’ Σίγκουρντσον, 45’+2’ Καρεάτσο, 78’ Ροντρίγκες, 82’ Μαρτίν, 90'+5' Λιατσικούρας

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Γρόσδης (58’ Κόμπα), Ελ Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (65’ Τζόκα), Μπαρέ, Ρεφατλάρι, Χαραλαμπόγλου, Φουρτάδο (40’ Ουρτάδο), Γκονζάλες, Κρέσπι (58’ Λάμπρου).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Καρεάτσο (46’ Μορέιρα), Λιατσικούρας, Χάμζα (64’ Μουζάκης), Μπονέτο (64’ Μαρτίν), Μπολιβάρ (75’ Ροντρίγκες), Σίγκουρντσον (46’ Πινέιρο).

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