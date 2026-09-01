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Μήτογλου: «Μεγάλη νίκη, τεράστια προσπάθεια, περήφανος για όλους»

Ο Ντίνος Μήτογλου πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τη δύσκολη συνέχεια της Εθνικής.

Μήτογλου: «Μεγάλη νίκη, τεράστια προσπάθεια, περήφανος για όλους»
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Με μια σειρά φωτογραφιών και ένα μήνυμα στα social media, ο Ντίνος Μήτογλου πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο άσος του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, οδηγώντας την Εθνική σε μια σημαντική επιτυχία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μήτογλου θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους και παράλληλα να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια.

«Μεγάλη νίκη, τεράστια προσπάθεια! Περήφανος για όλους!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

https://www.instagram.com/p/DcwCF0_CBtB/
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