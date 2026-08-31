Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

Η Ελλάδα τα κατάφερε. Σε ένα ματς θρίλερ και χωρίς αύριο, η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 108-106 στην παράταση των πεισματάρηδων και ποιωτικών Ισπανών στο «T-Center» και είναι ακόμα ζωντανή όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση του MundoBasket 2027 στο Κατάρ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε σε απίθανη βραδιά τον Ντήνο Μήτογλου (7/10 τρίποντα) και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι αμφότεροι με 29 πόντους οδήγησαν στη νίκη την Εθνική, κάνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε το ρεκόρ της στον ομίλο, ανεβαίνοντας στο 4-4, ενώ από την άλλη μεριά η «ρόχα» έπεσε στο 5-3.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν αυτός που πήγε να... πληγώσει την Εθνική, ευστοχώντας σε τρίποντο στο τέλος και στέλνοντας το ματς προσωρινά στην παράταση (86-86).

Το ματς

O Βασίλης Σπανούλης παρέταξε τους Ντόρσεϊ, Καλάθη, Χαραλαμπόπουλο, Κ. Αντετοκούνμπο και Μήτογλου στην αρχική πεντάδα, με την Εθνική να μπαίνει... φουριόζα και εύστοχη από τα 6,75 στο παιχνίδι, με ένα 8-0 σερι στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Μήτογλου με τρίποντο στο 5' έκανε το 13-4 (+9), με τους Ισπανούς να απαντάνε με ένα δικό τους 8-0 για το 13-12. H Εθνική έκλεισε προηγούμενη το δεκάλεπτο, χάρη στο εύστοχο ζευγάρι βολών του Τολιόπουλου 33" πριν τη λήξη (19-18).

Η «ρόχα» μπήκε δυνατά στην 2η περίοδο, θέλοντας να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό στην αναμέτρηση και με διαδοχικά δίποντα από Σεντ-Σουπερί και Μίλερ, προσπέρασαν για πρώτη φορά (19-24). Ο Μήτογλου πήρε το "όπλο" του και με 5 δικούς του πόντους μείωσε σε 26-27 στο 6', ενώ ο Καραγιαννιδης με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε σε 30-30 στα 4'30".

Ο απίθανος Μήτογλου και πάλι με δύο τρίποντα υπέγραψε το προβάδισμα (38-34) λίγο πριν το δίλεπτο, φτάνοντας τα 5 εύστοχα στην αναμέτρηση, ενώ το floater του Καλάθη έβαλε μπροστά την Εθνική στο ημίχρονο (43-42).

Η ελληνική ομάδα πήρε γρήγορα προβάδισμα στο Β' μέρος με δίποντ του Καλάθη για το 45-42, όμως οι Ισπανοί απάντησαν άμεσα. Οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν ελεύθερο τρίποντο και ισοφάρισαν σε 45-45.

Ο Νικ Καλάθης ήταν αυτός που σε εκείνο το σημείο πήρε τις τύχες της ομάδας στα χέρια του. Αρχικά «εκτέλεσε» έξω από τα 6.75μ για το 52-49, ενώ αμέσως μετά, εκμεταλλευόμενος την προσαρμογή της ισπανικής άμυνας πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μοίρασε μαγική ασίστ στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό για το 54-49, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η πιεστική άμυνα της Εθνικής οδήγησε σε νέα κλεψίματα και τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να τελειώνει τη φάση για το 56-49, με το 7-0 σερί της Ελλάδας να αναγκάζει τον Τσους Μπουένο σε εσπευσμένο τάιμ άουτ 4' πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Τολιόπουλος εκτόξευσε το προβαδισμα της «γαλανόλευκης», πετυχαίνοντας τρίποντο για το 66-58, ενώ παράλληλα έβγαλε την άμυνα, κερδίζοντας την κατοχή.

Με το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ο Θανάσης σκόραρε από κοντά για το 69-60 στο 32', ενώ το τρίποντο του Μπαζίνα εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (72-60, +12). Ο Ντόρσεϊ πήρε τη σκυτάλη, διαμορφώνοντας με τρίποντο το 75-64, φτάνοντας τους 15 πόντους.

Η Ισπανία έκανε την τελική αντεπίθεσή της στον αγώνα και μείωσε σε 75-73 στα 3"30" με τον Πάρα. Ο καθοριστικός Ντόρσεϊ με τρίποντο ξεκόλλησε την Εθνική, διαμορφώνοντας το 78-73, ενώ το ίδιο έκανε και στα 2'26" για το 81-76.

Οι Καρντένας και Πραντίγια πλήγωσαν την ελληνική άμυνα, μειώνοντας στον πόντο (84-83) στα 15.7'' πριν τη λήξη, Ο Ντόρσεϊ με ένα ζευγάρι βολών έκανε το 86-83, όμως η Ισπανία δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τον Χουάντσο να ευστοχεί στο πρώτο του καλάθι εντός πεδίας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση (86-86).

Ο Ντίνος Μήτογλου συνέχισε το εξωπραγματικό του βράδυ και στο έξτρα πεντάλεπτο, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ καριέρας και βάζοντας ένα τεράστιο τρίποντο για το 91-88.

Η Ισπανία απαντούσε διαρκώς, όμως η Εθνική έβγαζε πάθος και ψυχή. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ καριέρας με τη «Γαλανόλευκη» δίνοντας λύση για το 95-92

Στο 42' ο Μάρα υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον Ισπανό σέντερ να αποβάλλεται με 5 φάουλ.

Με τις βολές να διαδέχονται η μία την άλλη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να εκτελεί ψύχραιμα, η Ελλάδα διαμόρφωσε το 97-94, διατηρώντας το προβάδισμα.

Με δύο βολές του Τολιόπουλο, η Εθνική πήρε απόσταση δύο κατοχών (103-97), 70" πριν τη λήξη της παράτασης. Ο... πεισματάρης Μπριθουέλα έκανε με τρίποντο το 103-100, όμως ο ψύχραιμος Λαρεντζάκης από την πλευρά του έφερε με εύστοχο ζευγάρι το παιχνίδι στο +5 (105-100).

Ο Μπριθουέλα δεν... έχανε και ευστόχησε και πάλι σε τρίποντο για το 107-105, ενώ η βολή του Τολιόπουλου και η καθαρή άμυνα στην τελευταία επίθεση των Ισπανών έφερε τη νίκη στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86, 108-106

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 29 (2/9 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 11 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Καλάθης 13 (4/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη), Π. Καλαϊτζάκης 2, Χαραλαμπόπουλος 4, Καραγιαννίδης 5, Κ. Αντετοκούνμπο 4 (6 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο 6 (3 ριμπάουντ), Μήτογλου 29 (3/9 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)