Νίστρουπ: «Το πρώτο παιχνίδι ποτέ δεν είναι εύκολο - Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε λόγους να χαμογελά μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο για την εικόνα της ομάδας όσο και για το αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός των «πράσινων», ωστόσο, δεν στάθηκε μόνο στα θετικά. Για ακόμη μία φορά υπογράμμισε πως το «τριφύλλι» έχει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και πως υπάρχουν στοιχεία στο παιχνίδι του που χρειάζονται δουλειά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

«Το πρώτο παιχνίδι ποτέ δεν είναι εύκολο. Θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Είμαι ικανοποιημένος για το πρώτο ημίχρονο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο αντισταθήκαμε και σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος.

Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος που δεν δεχτήκαμε γκολ αν και δώσαμε κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο μας. Υπάρχει χώρος για βελτίωση και στις δύο πλευρές. Όσον αφορά την τελειότητα είμαστε πολύ μακριά».