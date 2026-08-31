Σπανούλης: «Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει ως προπονητής, τα παιδιά ήταν εκπληκτικά»

Η Ελλάδα βγήκε... ζωντανή στη ματσάρα κόντρα στην Ισπανία, με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί στην παράταση με 108-106 και να ελπίζει ακόμη για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του από την προσπάθεια των διεθνών, ενώ παράλληλα τόνισε πως ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει δει ποτέ στην προπονητική του καριέρα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σπανούλης στη συν. Τύπου

«Ήταν ένα ματς ζωής και θανάτου. Δεν παίξαμε καλα τα τελευταία ματς. Έπρεπε να απαντήσουμε απέναντι σε μία καλή ομάδα όπως η Ισπανία. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει ως προπονητής. Το αξίζαμε. Σέβομαι την Ισπανία αλλά τα παιδιά ήταν εκπληκτικά. Έπαιξαν με μυαλό. Η Ισπανία έβαλε δύσκολα τρίποντα αλλά τα παιδιά είχαν καρδιά και κουράγιο. Είμαι περήφανος και στο τέλος είχαμε ηρεμία και καθαρό μυαλό. Μας δίνει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια.

Η κριτική είναι μέρος του μπάσκετ. Είμαστε μεσογειακή χώρα και μας αρέσει η κριτική. Εγώ δεν είχα πρόβλημα ποτέ. Με έκανε ό,τι ήμουν ως παίκτης και ό,τι θα γίνω ως προπονητής. Μερικές φορές όμως ξεπερνά τα όρια και μπαίνει σε χρώματα ομάδων. Η Εθνική είναι και στα καλά και στα άσχημα. Ας θυμηθούμε τι έκανε τα τελευταία χρόνια η Εθνική. Ξεχνάμε εύκολα. Λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια να κράξουμε. Δεν μας αρέσει που παίξαμε ασχημα, είμαστε οι πρώτοι που στεναχωρηθήκαμε. Δουλειά μας είναι να δεχόμαστε την κριτική. Ξεφεύγει από τα όρια της Εθνικής και πάει στα όρια των ομάδων. Θα μπορούσα να πάρω μετάλλιο και να φύγω. Είμαι όμως πατριώτης και αντιπροσωπεύω τη χώρα μου. Η ζωή δεν έχει μόνο καλά. Πάρτε παράδειγμα την Ισπανία. Ακόμα κι αν αποτύχουμε θα ξαναφτιάξουμε την ομάδα. Όταν αποτυγχάνεις ξαφνικά όλοι είναι άσχετοι. Δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Κάθε κριτική είναι καλοδεχούμενη. Αλλά πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια της Εθνικής.

Καλώς ή κακώς δεν υπάρχει άνεση να προετοιμαστείς με τους παίκτες που έχεις. Είναι παράθυρα σε δύσκολες φάσεις. Όταν έχεις τελειώσει τη σεζόν και είσαι σκασμένος και πριν αρχίσεις την προετοιμασία. Είμαι ισορροπημένος και θέλω έτσι να είναι και οι παίκτες μου. Λέω αυτό που αισθάνομαι.

Παίζαμε με μία εξαιρετική ομάδα. Είχαμε μία ειλικρινή κουβέντα με την Ουκρανία και είπαμε πως πρέπει να αντιδράσουμε. Είχαμε καλές αποστάσεις και κυκλοφορία. Ορισμένες φορές κουραστήκαμε και έπρεπε να χτίσουμε τη διαφορά. Οι παίκτες μου κατέθεσαν ψυχή, ο Ντίνος έπαιζε με κράμπες συνέχεια. Κάναμε εκπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε πως όταν είμαστε συγκεντρωμένοι μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.

Στην τελευταία φάση ήθελα να πασάρουμε. Πίστευα πως θα βάλουμε τις βολές. Θέλω όμως να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε. Ξέρουμε πως οι Έλληνες ενωνόμαστε στα δύσκολα, τον ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ και μας στήριξε».