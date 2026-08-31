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Ανακούφιση με Μιλουτίνοφ: Επέστρεψε στο παρκέ για το Ιταλία – Σερβία

Ευχάριστα νέα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ανακούφιση με Μιλουτίνοφ: Επέστρεψε στο παρκέ για το Ιταλία – Σερβία
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Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις της Σερβίας και του Ολυμπιακού ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση με την Ιταλία για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» δέχθηκε χτύπημα κατά τη διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά από το παρκέ με τη βοήθεια των συμπαικτών του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Ωστόσο, τα δεδομένα ήταν τελικά πιο ενθαρρυντικά. Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα, έκανε την απαραίτητη προθέρμανση και διαπιστώθηκε πως μπορούσε να συνεχίσει κανονικά την προσπάθειά του.

Έτσι, ο 32χρονος ψηλός επανήλθε στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο, καθησυχάζοντας σε σημαντικό βαθμό τόσο το σερβικό στρατόπεδο όσο και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

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