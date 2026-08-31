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MundoBasket 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη κόντρα στην Ισπανία

Δείτε πως διαμορφώνεται ο όμιλος της Εθνικής στα προκριματικά του MundoBasket, μετά τη μεγάλη νίκη της «γαλανόλευκης» κόντρα στην Ισπανία στην παράταση.

MundoBasket 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη κόντρα στην Ισπανία
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Η Εθνική βγήκε νικήτρια από τη μάχη με την Ισπανία, επικρατώντας με 108-106 της «ρόχα» στην παράταση και ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο το «παράθυρο» του Αυγούστου στον όμιλο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε το ρεκόρ της, φτάνοντας στο 4-4 με τέσσερις αγώνες να απομένουν.

Το επόμενο παιχνίδι για την Εθνική είναι προγραμματισμένο για τις 26 Νοεμβρίου κόντρα στην Γεωργία.

Η βαθμολογία

1. Ισπανία 5-3

2. Ουκρανία 5-2

3. Ελλάδα 4-4

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4. Μαυροβούνιο 4-3

5. Γεωργία 4-3

6. Πορτογαλία 4-3

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