· Άρσεναλ

Βασικός ο Τζόλης στο Αστον Βίλα - Αρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα.

Βασικός ο Τζόλης στο Αστον Βίλα - Αρσεναλ
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Ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μικέλ Αρτέτα παίρνει ο Χρήστος Τζόλης, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άστον Βίλα.

Ο Ισπανός τεχνικός επιλέγει ξανά τον διεθνή άσο για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι της Premier League, επιβεβαιώνοντας πως τον υπολογίζει σημαντικά στο αγωνιστικό του πλάνο.

Ο Τζόλης έχει καταφέρει να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο του περιβάλλον και συνεχίζει να κερδίζει πόντους στις προτιμήσεις του Αρτέτα. Απέναντι στην Άστον Βίλα θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να αποδείξει την αξία του και να συνεισφέρει με την ταχύτητα, την ένταση και τη δημιουργικότητά του στην επιθετική λειτουργία των «κανονιέρηδων».

https://www.instagram.com/p/Dctp6qsDiZI/
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