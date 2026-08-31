Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ισπανίας

Η Εθνική Ελλάδας βγήκε νικήτρια στον «τελικό» με την Ισπανία και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ 2027.

Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ισπανίας
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Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε στην παράταση της Ισπανίας για τη 2η αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση.

Τι χρειάζεται η Εθνική

Τα περιθώρια για απώλειες είναι πλέον ελάχιστα και η «γαλανόλευκη» καλείται να στοχεύσει σε θετικά αποτελέσματα στα εναπομείναντα παιχνίδια προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη τριάδα:

Σενάριο 1ο (4/4): Με απόλυτο νικών η Εθνική φτάνει στο 8-4 και σφραγίζει την πρόκριση στο MundoBasket 2027 χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα.

Σενάριο 2ο (3/4): Ένα επιμέρους 3-1 θα φέρει την ομάδα του Σπανούλη στο 7-5, ρεκόρ που προσφέρει ισχυρές πιθανότητες κατάληψης μιας εκ των προνομιούχων θέσεων, επιτρέποντας ουσιαστικά μόλις μία ήττα στα εναπομείναντα παιχνίδια.

Το... θαύμα του 2/4: Ενδεχόμενο 2-2 διαμορφώνει τελικό ρεκόρ 6-6, το οποίο καθιστά την πρόκριση εξαιρετικά αμφίβολη και εξαρτώμενη από ακραίους συνδυασμούς αποτελεσμάτων των υπόλοιπων ομάδων.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ισπανία 5-2

2. Ουκρανία 5-2 *

3. Ελλάδα 4-4

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4. Γεωργία 4-3 *

5. Μαυροβούνιο 4-3 *

6. Πορτογαλία 4-3 *

* Έχουν ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα των 4 τελευταίων αγώνων:

Γεωργία (Εκτός, 26/11)

Ισπανία (Εκτός, 29/11)

Ουκρανία (Εντός, 26/2)

Γεωργία (Εκτός, 1/3)

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