· Ελλάδα

Μήτογλου: «Κάναμε κατάθεση ψυχής - Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο»

Ο διεθνής φόργουρντ αναφέρθηκε στη μαχητικότητα που έδειξε η Εθνική στα δύσκολα σημεία του αγώνα.

Μήτογλου: «Κάναμε κατάθεση ψυχής - Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα ψυχικά αποθέματα που έδειξε η Εθνική Ελλάδας στη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας στάθηκε ο Ντίνος Μήτογλου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο διεθνής φόργουορντ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ελληνικής ομάδας, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 29 πόντους και έχοντας καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της «γαλανόλευκης» στην παράταση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Μήτογλου αναφέρθηκε στη μαχητικότητα που έδειξε η Εθνική στα δύσκολα σημεία του αγώνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πίστη που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μήτογλου

Για το παιχνίδι και την κριτική: «Είχα πολύ καιρό να παίξω τόσο πολύ. Τα δώσαμε όλα, είμαι χαρούμενος για όλους. Κάναμε κατάθεση ψυχής. Έπαιζα με κράμπες στο τέλος. Μπράβο στον κόσμο μας, απίστευτη ενέργεια και συμμετοχή. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.

Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο. Κρινόμαστε, δεν υπάρχουν ομάδες, είναι μόνο το έθνος, την πονάμε τη χώρα μας. Είμαστε μια οικογένεια, κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε έναν στόχο και εστιάζω σε αυτό».

Για τη δική του απόδοση και τη συνέχεια: «Από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Έβαλα 5/5 τρίποντα, ένιωθα καλά. Ο Ντόρσεϊ ήταν καθοριστικός με δύο πολύ μεγάλα σουτ. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, έχει τεράστια ποιότητα. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.

Ας το χαρούμε λίγο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ και στο επόμενο παράθυρο θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία και ελπίζω να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:10 MUNDOBASKET

Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»

22:59 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς

22:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Φεντορίτσεφ οδήγησε τη Μονακό στην κατάρρευση»

22:43 MUNDOBASKET

Ντόρσεϊ: «Αγαπάω αυτή τη χώρα, θα είμαι εδώ και στα επόμενα παιχνίδια»

22:23 MUNDOBASKET

Καλάθης: «Τιμή μου να παίζω στην Εθνική, "πέθαινα" στο παρκέ»

22:09 MUNDOBASKET

Ανακούφιση με Μιλουτίνοφ: Επέστρεψε στο παρκέ για το Ιταλία – Σερβία

22:07 MUNDOBASKET

Σπανούλης: «Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει ως προπονητής, τα παιδιά ήταν εκπληκτικά»

22:07 MUNDOBASKET

Ελλάδα - Ισπανία: Τα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά στο «T-Center»

22:01 MUNDOBASKET

Ματέο: «Δεν ήταν εύκολο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και απέναντι σε μια τέτοια ομάδα»

21:56 MUNDOBASKET

Τα στιγμιότυπα από την τρομερή νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας (vid)

21:51 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από τη νίκη των «πράσινων» (video)

21:50 MUNDOBASKET

Μήτογλου: «Κάναμε κατάθεση ψυχής - Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας