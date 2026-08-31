Μήτογλου: «Κάναμε κατάθεση ψυχής - Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο»

Στα ψυχικά αποθέματα που έδειξε η Εθνική Ελλάδας στη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας στάθηκε ο Ντίνος Μήτογλου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο διεθνής φόργουορντ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ελληνικής ομάδας, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 29 πόντους και έχοντας καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της «γαλανόλευκης» στην παράταση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Μήτογλου αναφέρθηκε στη μαχητικότητα που έδειξε η Εθνική στα δύσκολα σημεία του αγώνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πίστη που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μήτογλου

Για το παιχνίδι και την κριτική: «Είχα πολύ καιρό να παίξω τόσο πολύ. Τα δώσαμε όλα, είμαι χαρούμενος για όλους. Κάναμε κατάθεση ψυχής. Έπαιζα με κράμπες στο τέλος. Μπράβο στον κόσμο μας, απίστευτη ενέργεια και συμμετοχή. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.

Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο. Κρινόμαστε, δεν υπάρχουν ομάδες, είναι μόνο το έθνος, την πονάμε τη χώρα μας. Είμαστε μια οικογένεια, κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε έναν στόχο και εστιάζω σε αυτό».

Για τη δική του απόδοση και τη συνέχεια: «Από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Έβαλα 5/5 τρίποντα, ένιωθα καλά. Ο Ντόρσεϊ ήταν καθοριστικός με δύο πολύ μεγάλα σουτ. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, έχει τεράστια ποιότητα. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.

Ας το χαρούμε λίγο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ και στο επόμενο παράθυρο θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία και ελπίζω να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».