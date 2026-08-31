Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η Εθνική Ελλάδας πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στην Ισπανία, επικρατώντας με 108-106 στην παράταση και κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αναμέτρηση είχε συγκλονιστική εξέλιξη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας έστειλε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο, όμως η «γαλανόλευκη» δεν έχασε την ψυχραιμία της και παρέμεινε όρθια στα κρίσιμα σημεία.

Η αγωνία κορυφώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης. Με την Ελλάδα μπροστά με 107-106, ο Βασίλης Τολιόπουλος πήγε στη γραμμή των βολών και ευστόχησε στη μία από τις δύο, δίνοντας προβάδισμα δύο πόντων στην Εθνική.

Η Ισπανία είχε την τελευταία επίθεση και έτρεξε γρήγορα στον αιφνιδιασμό, αναζητώντας το καλάθι που θα της χάριζε τη νίκη. Ο Μπριθουέλα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως το σουτ του δεν βρήκε στόχο και η Ελλάδα πανηγύρισε μια σπουδαία επικράτηση με 108-106.