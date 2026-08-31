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Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Περίπατος» για τη Ρόμα με... καυτό Μάλεν

Εντυπωσιακή Ρόμα στο ξεκίνημα: 4-0 τη Λέτσε και κορυφή στη Serie A.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Περίπατος» για τη Ρόμα με... καυτό Μάλεν
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Σε εξαιρετικό ρυθμό έχει μπει η Ρόμα στη νέα σεζόν, καθώς πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Λέτσε, επικρατώντας 4-0 στο «Βία ντελ Μάρε».

Οι «τζιαλορόσι» φρόντισαν να μετατρέψουν από νωρίς το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία. Ο Μάλεν βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στα πρώτα λεπτά, ενώ μέχρι την ανάπαυλα η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι είχε αποκτήσει προβάδισμα τριών τερμάτων. Το τελικό 4-0 απλώς επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία της.

Με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, η Ρόμα βρίσκεται στην κορυφή της Serie A και δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις της. Μάλιστα, έχει ήδη φτάσει τα οκτώ γκολ, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την εστία της, επίδοση που την καθιστά την πιο παραγωγική ομάδα μεταξύ των πέντε πρωτοπόρων.

Η Ρόμα αποτελεί και μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο εντυπωσιακό ξεκίνημά της.

Όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο Έλληνας αμυντικός δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Γκασπερίνι για το αρχικό σχήμα και παρέμεινε στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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