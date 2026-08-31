Δείτε τα γκολ και όλες τις φάσεις από τη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 2-0 κόντρα στον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 απ’ την έδρα του Λεβαδειακού στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη δική του «πρεμιέρα» στο πρωτάθλημα (είχε αναβληθεί ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά).

Το αυτογκόλ του Κωστή στο 3’ και το πολύ ωραίο τελείωμα του Ντέσερς στο 77’ «καθάρισαν» τη νίκη για τους «πράσινους», με δέκα παίκτες τελείωσε το ματς ο Λεβαδειακός μετά την αποβολή του Συμελίδη στο 76’ με απευθείας κόκκινη.