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Καλάθης: «Τιμή μου να παίζω στην Εθνική, "πέθαινα" στο παρκέ»

Δείτε τις δηλώσεις του Νικ Καλάθη, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα με την Ισπανία που έβγαλε νικήτρια την Εθνική μας ομάδα.

Καλάθης: «Τιμή μου να παίζω στην Εθνική, "πέθαινα" στο παρκέ»
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Η «επίσημη αγαπημένη» επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση, ολοκληρώνοντας με νίκη τις υποχρεώσεις της στο "παράθυρο" του Αυγούστου για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Ο Νικ Καλάθης με δηλώσεις του στη συν. Τύπου εξέφρασε το πόσο περήφανος νιώθει κάθε φορά που αγωνίζεται με το «εθνόσημο», ενώ παράλληλα έκανε τη δική του ανάγνωση για το παιχνίδι με τη «ρόχα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καλάθη:

«Τρομερό ματς, τρομερή ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους οπαδούς. Ήταν ξανά στο πλευρό μας, όπως πάντα. Ήταν δύσκολο ματς, αν χάναμε μάλλον θα γνωρίζαμε τον αποκλεισμό. Όλοι έκανaν το step-up, έδειξαν χαρακτήρα. Στην τέταρτη περίοδο κολλήσαμε λίγο, άλλαξαν άμυνα και μας δυσκόλεψαν. Είναι πάντα δύσκολο να κερδίσεις στην παράταση, ειδικά αν πιστεύεις ότι θα κερδίσεις στην τέταρτη περίοδο. Όλοι πάλεψαν. Η Ισπανία είναι τρομερή ομάδα, έδειξε χαρακτήρα. Ελπίζω η νίκη να μας δώσει ώθηση.

Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πέθαινα στο παρκέ. Στο τελευταίο σουτ έκανα μερικά λάθη. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα στην άμυνα, ο Μπριθουέλα έβαλε μεγάλα σουτ, στο τέλος όμως κατάφερα να τον δυσκολέψω και δούλεψε για μας. Είναι τιμή μου να παίζω για την Εθνική, κάθε φορά που φοράω τη φανέλα εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου που σήμαινε πολλά για μένα. Δεν μπορώ να σας πω ότι τρώω καλά ή έχω καλή διατροφή, όμως είμαι ευλογημένος που έχω τέτοια ενέργεια από μικρός. Ακόμη νιώθω ότι είμαι σε καλή κατάσταση, δεν με έχουν επηρεάσει τόσο τα χρόνια ακόμη».

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