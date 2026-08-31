«Ο Φεντορίτσεφ οδήγησε τη Μονακό στην κατάρρευση»

Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση έχει περιέλθει η Μονακό, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται εκτός των εθνικών κατηγοριών της Γαλλίας και παράλληλα παραμένει αβέβαιο το επόμενο βήμα της μπασκετικής ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή στο EuroCup δεν έχει ξεκαθαρίσει, ενώ παραμένει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Αδριατική Λίγκα.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον πρώην πρόεδρο της ομάδας, Σεργκέι Ντιαντέσκο, να παίρνει δημόσια θέση για όσα συμβαίνουν. Μέσω επιστολής του στην «Nice-Matin», ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Μονακό άσκησε σφοδρή κριτική στη σημερινή διοίκηση και ειδικότερα στον Αλεξέι Φεντορίτσεφ.

Ο Ντιαντέσκο είχε αναλάβει τη Μονακό το 2012, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ηγεσία της ομάδας, η «Roca Team» κατάφερε να αλλάξει επίπεδο, να φτάσει στην EuroLeague και να κατακτήσει το EuroCup, εξελισσόμενη σε μία από τις σημαντικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με δεδομένη, λοιπόν, την τωρινή κατάσταση, ο πρώην πρόεδρος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και απέδωσε μεγάλο μέρος της ευθύνης στον Φεντορίτσεφ. Όπως υποστήριξε, ο Ρώσος επιχειρηματίας έθεσε προσωπικές επιδιώξεις πάνω από το συμφέρον του συλλόγου και του αθλητισμού στο Πριγκιπάτο.

Παράλληλα, ο Ντιαντέσκο έκανε λόγο για λανθασμένους οικονομικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι δυνατότητες της νέας ιδιοκτησίας υπερεκτιμήθηκαν. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και οι συμφωνίες που συνδέθηκαν με την EuroLeague και το γαλλικό πρωτάθλημα μέσω εταιρείας τηλεοπτικών μεταδόσεων που ανήκε στον Φεντορίτσεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες επιλογές όχι μόνο δεν έδωσαν λύσεις στα προβλήματα της Μονακό, αλλά συνέβαλαν στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, οδηγώντας τον σύλλογο στη σημερινή κρίση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα, υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο, του οποίου οι πράξεις ή η αδράνεια μας έχουν οδηγήσει στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε: ένας σύλλογος που μέσα σε δέκα χρόνια έφτασε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Δεν φοβάμαι να το πω: ο κ. Φεντορίτσεφ εκτίμησε λανθασμένα τις οικονομικές του δυνατότητες.

Για λόγους που δυσκολεύομαι να κατανοήσω, ανέλαβε αδικαιολόγητες και παράλογες οικονομικές δεσμεύσεις ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ μέσω της εταιρείας του, SKWEEK, απέναντι στη λίγκα, τη EuroLeague και την ASVEL. Αυτές οι δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν ποτέ και έστρεψαν το γαλλικό μπάσκετ εναντίον της Μονακό. Και δεν αναφέρομαι καν στις άλλες, εξίσου αδικαιολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες δεν στηρίζονταν πουθενά. Το πιο οδυνηρό είναι ότι όλα αυτά δεν πέτυχαν τίποτα: προκάλεσαν ζημιά. Όχι στον ίδιο. Στον σύλλογο.

Υπάρχουν και χειρότερα. Γνώριζε ήδη από πέρυσι ότι ο σύλλογος βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και δεν έκανε τίποτα για να βρει νέους μετόχους, νέους επενδυτές, να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο, παρότι υπήρχαν άνθρωποι έτοιμοι να το αγοράσουν. Όλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες· είναι ανθρώπινο και κατανοητό. Όταν όμως έχεις ευθύνη απέναντι σε παίκτες, προπονητές, εργαζομένους και χιλιάδες φιλάθλους, έχεις καθήκον να κάνεις τα πάντα για να σώσεις ένα από τα σύμβολα του Μονακό, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλεις στην άκρη τις δικές σου φιλοδοξίες…».