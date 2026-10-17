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Μαρτίνες: Καθησυχαστικά νέα μετά τον τραυματισμό του - Τι αναφέρουν στην Αργεντινή

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Γκαστόν Εντούλ αναφέρει πως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι καλά μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της Τσέλσι με την Έβερτον.

Μαρτίνες: Καθησυχαστικά νέα μετά τον τραυματισμό του - Τι αναφέρουν στην Αργεντινή
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Η αναμέτρηση της Τσέλσι με την Έβερτον επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Ο Αργεντινός γκολκίπερ είχε τις αισθήσεις του κατά την απομάκρυνσή του και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, ο 34χρονος γκολκίπερ είναι καλά, έπειτα από τη σύγκρουσή του με τον Μπράντγουεϊτ.

«Ο Ντίμπου Μαρτίνες είναι καλά και έχει τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας στο κεφάλι, καθώς και οι εξετάσεις στην πλάτη και τον αυχένα, ήταν καλά. Έχει υποστεί οστική κάκωση στη γνάθο και γι’ αυτό παρέμεινε στο νοσοκομείο», ανέφερε ο Εντούλ.

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