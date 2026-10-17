Έβερτον - Τσέλσι: Ανησυχία για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που αποχώρησε με φορείο (pic)

Το παιχνίδι Έβερτον - Τσέλσι διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο, σε έξοδό του από την εστία, και έπεσε αμέσως στο χορτάρι. Η εικόνα του προκάλεσε έντονη ανησυχία, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να ζητούν επίμονα την άμεση παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου.

Το ιατρικό τιμ έσπευσε στο σημείο, με τον Μαρτίνες να παραμένει για αρκετή ώρα στο έδαφος, πριν μεταφερθεί εκτός γηπέδου με φορείο.

Το περιστατικό προκάλεσε αγωνία στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους, ενώ η αναμέτρηση συνεχίστηκε μετά τη διακοπή.