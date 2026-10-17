Γ’ Εθνική: Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό - Τα αποτελέσματα της ημέρας

Ο Ιωνικός έδειξε τις διαθέσεις του από την αρχή του αγώνα, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Κετίκογλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας στον Ιωνικό το προβάδισμα. Το γρήγορο γκολ επέτρεψε στους Νικαιώτες να διαχειριστούν το παιχνίδι, διατηρώντας τον έλεγχο και αναζητώντας το δεύτερο τέρμα που θα τους έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η λύση ήρθε στο 85ο λεπτό, όταν ο Βαγγέλης Πλατέλλας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 και «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του. Το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ιωνικό, καθώς αποτέλεσε το πρώτο του τρίποντο στη φετινή Γ’ Εθνική.

Ο Ατσαλένιος κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Ροβίθης βρήκε δίχτυα στο 28’, δίνοντας στην ομάδα του το πλεονέκτημα. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες, με τον Πλατανιά να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση και να επιστρέψει στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους σημειώθηκε στο 83ο λεπτό, όταν η κεφαλιά του Πενταράκη σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας από τον Πλατανιά μια σημαντική ευκαιρία να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγαν με τους τρεις βαθμούς.

Τα αποτελέσματα:

4ος όμιλος:

Διγενής Νεοχωρίου-Πιερικός 1-1

ΠΟ Ελασσόνας-Ρήγας Φεραίος 1-1

Σαρακηνός Βόλου-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 1-3

Ερμής Εξοχής-Ηρακλής Λάρισας 4-1

ΑΕ Καρίτσας-Ανθούπολη 0-1

8ος όμιλος:

Ιωνικός- Απόλλων Καλυθιών 2-0

10ος όμιλος:

Πλατανιάς-Ατσαλένιος 0-1