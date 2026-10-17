Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Με το δεξί οι «πράσινες» στη Volley League Γυναικών

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ με 25-16. Η ΑΕΚ, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο, βελτίωσε την απόδοσή της και ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας με 25-20.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός στις κρίσιμες στιγμές και, με δύο άστοχες επιθέσεις της Μέλι, έφτασε στο 26-24, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα. Στο τέταρτο σετ, οι «πράσινες» διατήρησαν τον έλεγχο και, παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψει, επικράτησαν με 25-18, εξασφαλίζοντας το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Ξεχωριστή στιγμή της αναμέτρησης αποτέλεσε η πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού να αγωνιστεί με ροζ-πράσινες φανέλες, στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με την κίνηση να είναι αφιερωμένη στην αρχηγό της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα.