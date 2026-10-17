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Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Κανονικά ο Κουρμπέλης

Την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ έκανε γνωστή ο Αστέρας AKTOR, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Κανονικά ο Κουρμπέλης
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Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό (18/10, 17:30), ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος υπολογίζει κανονικά στον Δημήτρη Κουρμπέλη, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο έμπειρος μέσος έδειξαν απλό αιμάτωμα, καθησυχάζοντας το τεχνικό επιτελείο.

Μετά από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού επιστρέφει και ο Δεληγιαννίδης. Ο 30χρονος αμυντικός ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του, ανέβασε στροφές στις προπονήσεις και συμπεριλήφθηκε ξανά στα πλάνα της ομάδας.

Στον αντίποδα, εκτός μάχης έμειναν ο Τζόρνταν Σίλβα λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, ο Αντριάν Ριέρα που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα, καθώς και ο Μπρούνο Πέρεθ που επίσης αισθάνθηκε ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα

https://www.instagram.com/p/DemfLzBjBr7/
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