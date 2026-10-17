Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Κανονικά ο Κουρμπέλης
Την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ έκανε γνωστή ο Αστέρας AKTOR, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Δημήτρη Κουρμπέλη.
Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό (18/10, 17:30), ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο ΟΑΚΑ.
Ο Γιώργος Αντωνόπουλος υπολογίζει κανονικά στον Δημήτρη Κουρμπέλη, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο έμπειρος μέσος έδειξαν απλό αιμάτωμα, καθησυχάζοντας το τεχνικό επιτελείο.
Μετά από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού επιστρέφει και ο Δεληγιαννίδης. Ο 30χρονος αμυντικός ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του, ανέβασε στροφές στις προπονήσεις και συμπεριλήφθηκε ξανά στα πλάνα της ομάδας.
Στον αντίποδα, εκτός μάχης έμειναν ο Τζόρνταν Σίλβα λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, ο Αντριάν Ριέρα που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα, καθώς και ο Μπρούνο Πέρεθ που επίσης αισθάνθηκε ενοχλήσεις.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα