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Μπέτις - Μπαρτσελόνα: «Ζωγραφιά» του Γιαμάλ με απίθανο σουτ (Video)

Ο Λαμίν Γιαμάλ εντυπωσίασε ξανά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ανοίγοντας το σκορ απέναντι στην Μπέτις στο 10ο λεπτό, με ένα εκπληκτικό σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας.

Μπέτις - Μπαρτσελόνα: «Ζωγραφιά» του Γιαμάλ με απίθανο σουτ (Video)
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Ο Λαμίν Γιαμάλ απέφυγε με εξαιρετική ενέργεια τον αντίπαλό του έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε ένα αριστουργηματικό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» και δίνοντας το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα».

Ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό γκολ στο ενεργητικό του, βάζοντας υποψηφιότητα για ένα από τα ομορφότερα τέρματα της σεζόν στη La Liga.

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