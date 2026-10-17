Μπέτις - Μπαρτσελόνα: «Ζωγραφιά» του Γιαμάλ με απίθανο σουτ (Video)

Ο Λαμίν Γιαμάλ απέφυγε με εξαιρετική ενέργεια τον αντίπαλό του έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε ένα αριστουργηματικό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» και δίνοντας το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα».

Ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό γκολ στο ενεργητικό του, βάζοντας υποψηφιότητα για ένα από τα ομορφότερα τέρματα της σεζόν στη La Liga.