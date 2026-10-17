Τίμησε την Πέννυ Ρόγκα ο Παναθηναϊκός - Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη

Μια σπουδαία και γεμάτη συμβολισμούς κίνηση πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός, τιμώντας την αρχηγό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ, Πέννυ Ρόγκα, για τη μεγάλη νίκη της απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Η έμπειρη λίμπερο αποτελεί μαχήτρια της ζωής και σύμβολο δύναμης για ολόκληρο τον σύλλογο. Στο πλαίσιο αυτό, το «τριφύλλι» διατήρησε το παραδοσιακό πράσινο στις εμφανίσεις, προσθέτοντας ωστόσο χαρακτηριστικές ροζ λεπτομέρειες στον γιακά των παικτριών, ενώ το ροζ πρωταγωνιστεί και στη φανέλα της λίμπερο.

Παράλληλα, πάνω στη φανέλα αναγράφεται το μήνυμα «Πίστη, Δύναμη, Ζωή», το όνομα της Πέννυς Ρόγκα, καθώς και η ιστορική ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε ότι βγήκε νικήτρια από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός τιμά μια ιστορία δύναμης, μια διαδρομή που ξεπερνά τις τέσσερις γραμμές ενός γηπέδου. Μια γυναίκα που έγινε σύμβολο πίστης και ζωής για όλους: την αρχηγό Πέννυ Ρόγκα.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού φορούν μια ειδικά σχεδιασμένη εμφάνιση, αφιερωμένη στη δική της προσωπική νίκη απέναντι στον καρκίνο. Μια εμφάνιση που έχει το μήνυμα «FAITH. POWER. LIFE.», το όνομα της Πέννυς και την ημερομηνία που έμαθε ότι είχε κερδίσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.

Το πράσινο και το ροζ ενώνονται για να πουν μια ιστορία. Το πράσινο της ομάδας, της πίστης, της συνέπειας. Το ροζ της ευαισθητοποίησης, της ελπίδας, της γυναικείας δύναμης.

Για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση.

Είναι μια στιγμή ενότητας. Ένα «ευχαριστώ» προς την αρχηγό του. Ένα μήνυμα προς κάθε γυναίκα που δίνει τη δική της μάχη».