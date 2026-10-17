ΑΕΚ - Μύκονος 84-79: Το πάλεψαν οι νησιώτες, αλλά η «Ένωση» πήρε τη νίκη με επιθετική πολυφωνία

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Δημήτρης Κατσίβελης ξεχώρισαν για την Ένωση, σημειώνοντας από 13 πόντους, ενώ οι Τζόζεφ και Μπράουν πρόσθεσαν από 12. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τομά Ερτέλ, ο οποίος μοίρασε 11 ασίστ. Για τη Μύκονο, ο Ζερμέιν Λοβ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους, ενώ ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ σταμάτησε στους 17, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.

Η «Ένωση» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με τους Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς προηγήθηκε με 9-3. Η Μύκονος απάντησε με τον Σκουλίδα, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο, ενώ οι Φάντερμπερκ και Λοβ έφεραν τη διαφορά στους δύο πόντους (9-7). Ο Σκουλίδας με νέο τρίποντο μείωσε σε 11-10, όμως ο Λαρεντζάκης έδωσε λύσεις στην επίθεση της ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 18-17 με σερί 7-2, αλλά ο Κατσίβελης σημείωσε τέσσερις συνεχόμενους πόντους, διαμορφώνοντας το 22-17 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Με ένα επιμέρους 12-2, η Ένωση ξέφυγε με 34-19, αποκτώντας για πρώτη φορά σημαντικό προβάδισμα. Η Μύκονος Betsson, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και απάντησε με δικό της σερί 8-2, μειώνοντας σε 36-27. Με πρωταγωνιστή τον Ζερμέιν Λοβ, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και έφτασαν μέχρι το 41-36, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 47-38 υπέρ της ΑΕΚ.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ανταγωνιστική και στην τρίτη περίοδο. Ο Σκουλίδας και ο Φάντερμπερκ μείωσαν σε 49-43, ενώ ο Λοβ συνέχισε να αποτελεί τη βασική επιθετική απειλή για τη Μύκονο Betsson, φέρνοντας το σκορ στο 55-51. Η ΑΕΚ προσπάθησε να διατηρήσει την απόσταση με τρίποντα των Λεκαβίτσιους και Άπλμπι, ενώ οι Λάγιο και Άπλμπι έφεραν τους φιλοξενούμενους σε απόσταση αναπνοής, στο 59-58.

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ επιχείρησε να βάλει τέλος στην αμφισβήτηση. Με τους Κατσίβελη και Τζόζεφ να βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι, η διαφορά ανέβηκε ξανά στους δέκα πόντους (69-59). Η Μύκονος Betsson, όμως, απάντησε με τους Άπλμπι και Λοβ, μειώνοντας σε 69-64, ενώ λίγο αργότερα η ΑΕΚ προηγήθηκε με 74-66.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και με δύο μεγάλα τρίποντα από τους Σκουλίδα και Άπλμπι πλησίασαν στο καλάθι (74-72), βάζοντας ξανά φωτιά στην αναμέτρηση. Ο Τομά Ερτέλ ευστόχησε σε δύο βολές, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανέλαβε δράση στο πιο κρίσιμο σημείο, πετυχαίνοντας τρίποντο που έφερε την ΑΕΚ στο 79-72.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ ανέβηκε στο 2-1, ενώ η Μύκονος υποχώρησε στο 1-2 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-38, 65-59, 84-79.