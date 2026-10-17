Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο - Επιστρέφει ο Σιπιόνι

Τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί που έχουν χτίσει στο πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη το Σάββατο (17/10) και αμέσως μετά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι στην Αιτωλοακαρνανία.

Σε αυτή επιστρέφει ο Λορέντσο Σιπιόνι, καθώς ο Αργεντίνος χαφ είχε τεθεί εκτός μάχης από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Θυμίζουμε πως ο Μανώλης Σάλιακας είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στο ντέρμπι «αιωνίων» και δεν θα δώσει το παρών κόντρα στον «Τίτορμο».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Εσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους, Κλέιτον.